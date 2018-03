KAC-Stürmer Lundmark beendet Karriere

Der langjährige KAC-Stürmer Jamie Lundmark hat drei Tage nach dem Aus im Viertelfinal-Playoff in der Erste Bank Eishockey Liga seine Karriere beendet. Der 27-Jährige spielte sechs Jahre beim KAC. Jetzt kehrt er in die USA zurück.

Nach dem frühen Saisonende für die Rotjacken am Dienstagabend teilte der langjährige Stürmer, Jamie Lundmark, der Vereinsführung mit, dass er seine aktive Karriere beenden wird. Der Kanadier zieht damit nach 17 Jahren als Profispieler, sechs davon bei den Klagenfurtern, einen Schlussstrich.

ORF

Lundmark spielte unter anderem in der NHL bei den New York Rangers und bei Toronto. Beim KAC absolvierte er insgesamt 341 Spiele, in denen er 140 Tore erzielen und 162 Vorlagen liefern konnte. „Er war als Profisportler vorbildhaft und am Eis über Jahre einer der bestimmenden Faktoren unserer Mannschaft. Die Lücke, die er in unserem Team hinterlässt, wird schwer zu füllen sein“, sagte Dieter Kalt über Jamie Lundmark.

„Meine Zeit in Klagenfurt war etwas ganz Besonderes – und zwar für unsere gesamte Familie“, so Jamie Lundmark auf der offizielle KAC-Homepage. Er kehrt jetzt zu seiner Familie nach Philadelphia zurück.

Hundertpfund bleibt bis 2020

Thomas Hundertpfund hingegen verlängerte seinen Vertrag bis 2020 mit dem KAC. Bereits am Donnerstag hatte der Rekordmeister vermeldet, dass die Verträge der vier Legionäre Nick St. Pierre, Mitja Robar, Jon Rheault und Julian Talbot nicht verlängert werden. Auch ÖEHV-Teamspieler Marco Brucker wird den Club in Richtung eines anderen Vereins verlassen.